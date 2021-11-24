Александр Масляков признался, что задумывается о завершении карьеры

В своем интервью для издания ТАСС в день своего 80-летия он признался, что задумывался о том, чтобы завершить карьеру – по его словам, чтобы уступить дорогу молодым.

«У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», – говорит он.

Стоит отметить, что про молодых он упомянул не случайно - его 15-летняя внучка недавно стала ведущей детского КВН:

«Все спонтанно получилось. Нужна была девчонка, вот и приобщили Тасю, она-то постоянно перед глазами», рассказал он.

Однако, что делать со своей карьерой дальше, девушка решит уже сама.

«Первые передачи записывали весной, внучка еще осваивалась, дальше смотрится получше. Но ее никто не заставляет. Захочет - продолжит сниматься, нет - уйдет», - отметил Масляков.