Кто отец: бывшая жена Вадима Казаченко сделала официальное заявление
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Суд рассмотрел дело об определении отца ребенка Ольги Мартыновой.
Вопрос об отцовстве Вадима Казаченко решен окончательно и бесповоротно. ДНК-тест, который инициировали адвокаты его бывшей жены Ольги Мартыновой, показал: Филипп — родной сын экс-супруга звезды эстрады 90-х Вадима Казаченко. Подтверждением этого стал официальный документ Российского центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения.
Вадим уже прокомментировал результаты экспертизы в соцсетях. «Жизнь – не шоу, она должна продолжаться. Я хочу, чтобы все успокоились. Я сделаю все возможное, чтобы Филипп рос здоровым и счастливым ребенком», — пообещал мужчина.
В ответ Ольга выступила с заявлением:
Ранее Казаченко отказывался принимать участие в воспитании ребенка до тех пор, пока его отцовство не будет доказано.
Напомним, что после громкого скандала с участием жен Вадима Казаченко ДНК-тест сделала и его предполагаемая дочь, которая как две капли воды похожа на него.
Фото: globallookpress, instagram