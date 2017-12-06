Суд рассмотрел дело об определении отца ребенка Ольги Мартыновой.

Вопрос об отцовстве Вадима Казаченко решен окончательно и бесповоротно. ДНК-тест, который инициировали адвокаты его бывшей жены Ольги Мартыновой, показал: Филипп — родной сын экс-супруга звезды эстрады 90-х Вадима Казаченко. Подтверждением этого стал официальный документ Российского центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения.

Вадим уже прокомментировал результаты экспертизы в соцсетях. «Жизнь – не шоу, она должна продолжаться. Я хочу, чтобы все успокоились. Я сделаю все возможное, чтобы Филипп рос здоровым и счастливым ребенком», — пообещал мужчина.

В ответ Ольга выступила с заявлением: