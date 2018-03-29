Изменившуюся Анастасию Заворотнюк сравнили с Надеждой Бабкиной: «С годами только краше»

«Прекрасная Анастасия», «Какая же вы красивая!!!!!», «Идеальная!!! Улыбка безумно красивая», «Какая же вы классная!!! С годами только краше! Спасибо за счастливое детство 2005-го», «Вас не узнать! Восхищаюсь», «Анастасия! Вы сдесь на Надежду Бабкину похожи... две красавицы», «Восхитительная», — пишут фолловеры.

А как считаете вы, есть сходство?

Фото: instagram