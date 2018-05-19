Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ксению Бородину затравили за первое селфи после смерти отца

1 / 10
Фото из Instagram Ксении Бородиной
Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя Ксения Бородина снова подверглась атаке хейтеров.

В начале этой недели, 14 мая, ушел из жизни отец Ксении Бородиной. Узнав об этом, телеведущая перестала публиковать новые фото в соцсетях и отвечать на комментарии. Оправившись после трагедии, 35-летняя звезда вернулась к обычной деятельности. Но селфи, которое она опубликовала после небольшой паузы, разозлило ее подписчиков.

☔️☔️☔️

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Среди соболезнований стали появляться резкие, злые комментарии. «Да не нужны ей ваши соболезнования. Когда он умер она хохотала и выставляла веселые фото. Такое чувство что вам его жаль а ей вообще пофиг», «У нее отец умер неделю назад в то время она была занята рекламой», «Почему ни одного фото с папой нет?», — пишут хейтеры.

«Я с желтой прессой не общаюсь и не собираюсь никогда общаться, паразитировать на каких-то вещах ради хайпа тоже не собираюсь, давить на жалость это точно не моя история, отчитываться перед людьми тоже не стану и что на фото я грустная это ваши выводы не мои! А то как я себя веду это лично мое дело», — ответила Бородина.

Вместо дальнейших обсуждений она поделилась фотографиями своих дочерей.

На момент кончины Киму Амоеву было 78 лет. Незадолго до его смерти Ксения с мужем навещали его в Грузии. Мужчина долго болел и не справился с горем после потери брата, передают СМИ.

Еще раз выражаем свои соболезнования.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»