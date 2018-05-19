Ксению Бородину затравили за первое селфи после смерти отца

Среди соболезнований стали появляться резкие, злые комментарии. «Да не нужны ей ваши соболезнования. Когда он умер она хохотала и выставляла веселые фото. Такое чувство что вам его жаль а ей вообще пофиг», «У нее отец умер неделю назад в то время она была занята рекламой», «Почему ни одного фото с папой нет?», — пишут хейтеры.

«Я с желтой прессой не общаюсь и не собираюсь никогда общаться, паразитировать на каких-то вещах ради хайпа тоже не собираюсь, давить на жалость это точно не моя история, отчитываться перед людьми тоже не стану и что на фото я грустная это ваши выводы не мои! А то как я себя веду это лично мое дело», — ответила Бородина.

Вместо дальнейших обсуждений она поделилась фотографиями своих дочерей.