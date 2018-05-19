Ксению Бородину затравили за первое селфи после смерти отца

В начале этой недели, 14 мая, ушел из жизни отец Ксении Бородиной. Узнав об этом, телеведущая перестала публиковать новые фото в соцсетях и отвечать на комментарии. Оправившись после трагедии, 35-летняя звезда вернулась к обычной деятельности. Но селфи, которое она опубликовала после небольшой паузы, разозлило ее подписчиков.
Среди соболезнований стали появляться резкие, злые комментарии. «Да не нужны ей ваши соболезнования. Когда он умер она хохотала и выставляла веселые фото. Такое чувство что вам его жаль а ей вообще пофиг», «У нее отец умер неделю назад в то время она была занята рекламой», «Почему ни одного фото с папой нет?», — пишут хейтеры.
«Я с желтой прессой не общаюсь и не собираюсь никогда общаться, паразитировать на каких-то вещах ради хайпа тоже не собираюсь, давить на жалость это точно не моя история, отчитываться перед людьми тоже не стану и что на фото я грустная это ваши выводы не мои! А то как я себя веду это лично мое дело», — ответила Бородина.
Вместо дальнейших обсуждений она поделилась фотографиями своих дочерей.
Наверно хорошо быть чьим-то счастьем, Когда тебя в охапку и в обнимку Целует в щеки,в губы и в запястья Смешная,но твоя лишь половинка. Наверно хорошо быть чьим-то Солнцем, Когда ты лучиком касаешься ладоней, Когда ты даришь всю любовь до донца, Тому лишь,кто душою тебя понял. Наверно хорошо быть чьей-то лучшей, Пусть иногда и злюкой и колючей, Но кто-то так к тебе не равнодушен, Что в миг разгонит от тебя все тучи. Наверно хорошо,когда любимой Тебя тот кто-то нежно называет, Когда ты знаешь,что необходима, И он об этом тоже точно знает. Наверно хорошо быть чьим-то счастьем.
На момент кончины Киму Амоеву было 78 лет. Незадолго до его смерти Ксения с мужем навещали его в Грузии. Мужчина долго болел и не справился с горем после потери брата, передают СМИ.
Еще раз выражаем свои соболезнования.
Фото: instagram