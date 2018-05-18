СМИ сообщили о трагедии в семье Ксении Бородиной

В последние несколько дней Ксения Бородина не отвечает на письма и комментарии в соцсетях. Как оказалось, в семье 35-летней телеведущей случилась трагедия — умер ее отец, 78-летний Ким Амоев.

Мужчина скончался в Грузии 14 мая в результате тяжелой болезни. Несколько месяцев назад умер его брат и пожилой человек не пережил эту потерю.

При жизни отца Ксении нечасто удавалось видеться с ним, но в этот раз она навестила его за два месяца до кончины. Ее сопровождали муж и дети.

Выражаем свои соболезнования.

Фото: instagram