Ксения Стриж рассказала, почему не переживает о случившемся в юности выкидыше

«Когда я забеременела, об этом никто не знал. Только Алла Александровна Казанская (педагог Щукинского училища, — прим. ред.). Носила ребенка недели три, думала об аборте. А потом потеряла, выкидыш. Если честно, в той ситуации я испытала облегчение. Это произошло само собой. Значит, так должно быть», — поделилась Стриж в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Телеведущая объяснила, что в то время училась на втором курсе и не была готова к такой ответственности: «Я его знала всего год. Он перевелся к нам из ГИТИСа. А на третьем курсе его уже отчислили. О каких страданиях можно говорить? Не хотела с этим мужчиной ребенка. Не только в мужчине дело. Иначе у меня сейчас было бы семеро по лавкам. <…> Это глупости. Не надо так серьезно к этому относиться».

Сейчас Стриж счастлива в браке с Андреем Сусликовым, пара вместе уже 7 лет. Они пока не стали родителями, но вместе в гостевом режиме опекают воспитанника детского дома.