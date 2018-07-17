«Я могу подарить человеку хорошую насыщенную жизнь»: 51-летняя Ксения Стриж взяла из детдома 14-летнего мальчика

О своем намерении взять ребенка из детского дома Ксения Стриж заявила еще в прошлом году. И спустя время звезда не отказалась от этой идеи — она осуществила ее совсем недавно. Причем выбор радиоведущей пал не на маленького ребенка, как это обычно бывает, а на подростка по имени Никита. На днях Ксения уже показала приемного сына в своем Instagram.

«Я привезла Никитку из Челябинска. Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы. У него есть родители, просто они лишены родительских прав. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни. Он хочет поступать в цирковое училище. У меня сейчас желание номер один, чтобы он поступил и я верю, что он поступит», — рассказала Ксения в интервью программе «Ой, мамочки!» телеканала «Мир».