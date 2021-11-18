Ксения Собчак язвительно прокомментировала суд с юристом, которую сравнила с эскортницей

Эльнара Троицкая заявила, что упоминание об эскортницах перед ее появлением в ролике дорого ей обошлось – по ее словам, ее убытки составили около 20 миллионов рублей.

«Она считает, что это относилось конкретно к ней. Но основное доказательство того, что оба этих отрывка связаны — комментарии подписчиков», – пишет Ксения в своем телеграм-канале.

Собчак отметила, что едва ли Троицкой удастся что-то доказать – по мнению журналистки, у этого иска нет судебной перспективы.

«Конкретно ваша реплика, вошедшая в выпуск на YouTube, дословно о том, что красивая женщина может быть умной. А в моем Телеграм-канале выложено интервью с вами вообще без монтажа, и вы прекрасно рассказываете про работу. Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», – закончила она.