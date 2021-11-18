Ксения Собчак язвительно прокомментировала суд с юристом, которую сравнила с эскортницей
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Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак резко высказалась о девушке-юристе, которая подала на нее в суд за двусмысленное высказывание в ролике, опубликованном на канале телеведущей и заподозрила ее в некомпетентности.
«У моего представителя Елены Черновой она потребовала данные о заработке с ролика через Telegram-канал и YouTube, но суд это не разрешил. Еще Троицкая и ее представитель отправили в суд уточнения по иску, но так и не сформулировали претензии. То есть юрист — директор юридической фирмы — еще и с представителем не смогли сформулировать обиду», – заявила Ксения.
Эльнара Троицкая заявила, что упоминание об эскортницах перед ее появлением в ролике дорого ей обошлось – по ее словам, ее убытки составили около 20 миллионов рублей.
«Она считает, что это относилось конкретно к ней. Но основное доказательство того, что оба этих отрывка связаны — комментарии подписчиков», – пишет Ксения в своем телеграм-канале.
Собчак отметила, что едва ли Троицкой удастся что-то доказать – по мнению журналистки, у этого иска нет судебной перспективы.
«Конкретно ваша реплика, вошедшая в выпуск на YouTube, дословно о том, что красивая женщина может быть умной. А в моем Телеграм-канале выложено интервью с вами вообще без монтажа, и вы прекрасно рассказываете про работу. Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», – закончила она.
Фото: Instagram, Global Look Press