Участница ПМЭФ требует с Ксении Собчак 50 миллионов за порчу своей репутации

Среди тех, о ком рассказывала Ксения в своем телеграм-канале, оказалась и юрист Эльвира Троицкая.

Девушка очень возмутилась такой подачей материала – ведь Собчак выставила ее, как эскортницу, что нанесло серьезный вред ее репутации.

Теперь девушка требует через суд удалить видео, и выплатить ей компенсацию морального ущерба в 50 миллионов рублей, сообщает петербургский канал «78».