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Участница ПМЭФ требует с Ксении Собчак 50 миллионов за порчу своей репутации

В своем телеграм-канале Ксения нелестно высказалась об участнице форума Эльвире Троицкой, намекнув, что на мероприятие та приехала ради влиятельных и богатых мужчин.

Ксения Собчак попадает в скандал за скандалом. Моргенштерн отказался разговаривать с ней на премии «МузТв», поклонники раскритиковали за сюжет про скопинского маньяка, который решил выкупить Netflix – а теперь участница ПМЭФ требует с ней 50 миллионов за испорченную репутацию.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: @xenia_sobchak

Посетив форум, Собчак обратила особое внимание на то, как много там девушек – и заподозрила их в том, что приехали они ради обеспеченных мужчин.

Среди тех, о ком рассказывала Ксения в своем телеграм-канале, оказалась и юрист Эльвира Троицкая.

Девушка очень возмутилась такой подачей материала – ведь Собчак выставила ее, как эскортницу, что нанесло серьезный вред ее репутации.

Теперь девушка требует через суд удалить видео, и выплатить ей компенсацию морального ущерба в 50 миллионов рублей, сообщает петербургский канал «78».

Фото: Instagram Ксении Собчак

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