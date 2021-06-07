Участница ПМЭФ требует с Ксении Собчак 50 миллионов за порчу своей репутации
Ксения Собчак попадает в скандал за скандалом. Моргенштерн отказался разговаривать с ней на премии «МузТв», поклонники раскритиковали за сюжет про скопинского маньяка, который решил выкупить Netflix – а теперь участница ПМЭФ требует с ней 50 миллионов за испорченную репутацию.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Посетив форум, Собчак обратила особое внимание на то, как много там девушек – и заподозрила их в том, что приехали они ради обеспеченных мужчин.
Среди тех, о ком рассказывала Ксения в своем телеграм-канале, оказалась и юрист Эльвира Троицкая.
Девушка очень возмутилась такой подачей материала – ведь Собчак выставила ее, как эскортницу, что нанесло серьезный вред ее репутации.
Теперь девушка требует через суд удалить видео, и выплатить ей компенсацию морального ущерба в 50 миллионов рублей, сообщает петербургский канал «78».
Фото: Instagram Ксении Собчак
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!