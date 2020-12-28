Ксения Собчак устроила дерзкую фотосессию в блестящем мини и наручниках
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак перед Новым годом устроила яркую и провокационную фотосессию в новогоднем наряде — телеведущая примерила сверкающее мини-платье и блестящие туфли на каблуке. Волосы Ксении завиты в крупные локоны, визажисты также подобрали для образа яркую красную помаду.
В фотосессии приняли участие трое мужчин в форме сотрудников ОМОНа, которые надели на Ксению наручники.
«А у вас как дела? Все подарки упаковали», — интересуется у подписчиков Собчак.
Поклонники телеведущей оценили юмор и поиронизировали по поводу снимка:
«За что арестовали? За незаконно красивое платье?», «Какая Ксения клевая!», «Хороша чертовка», «Кадр атмосферный», «Шикарная прическа, красотка», «Кудри огонь», «Шикарно выглядишь».
Ранее Ксения уже примерила эффектный образ с крупными локонами, однако столкнулась с критикой подписчиков, которые разглядели на фотографии фотошоп.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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