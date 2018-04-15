«Сам вырастет»: Ксения Собчак не будет крестить сына

Полтора года назад в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана родился мальчик, сына назвали Платоном. Уже сейчас он сопровождает родителей в поездках, появляется на фотографиях в Сети. Ксения, как многие молодые матери, долгое время скрывала лицо мальчика «на всякий случай», а вот совершать обряды, которые помогли бы защитить его, она не спешит.

«Мы не стали навязывать никакого религиозного мировоззрения нашему ребенку, потому что я искренне считаю, что он сам вырастет. Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко», — сообщила Собчак корреспонденту «Ты не поверишь!»