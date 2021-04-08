Ксения Собчак прокомментировала слухи о ее проблемах с деньгами

Ксению Собчак заподозрили в материальных трудностях. В СМИ появились сообщения о том, якобы Ксения никак не может достроить свой особняк на Рублевке за 40 миллионов.

В своем телеграм-канале с красноречивым названием «Кровавая барыня» она с иронией прокомментировала эти слухи, заявив, что наконец-то все поняли, что она не разбрасывается миллионами и много работает.

«Наконец-то хоть кто-то понял, что на самом деле я бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза», пишет Ксения, и отмечает, что наконец перестанет быть женской версией Абрамовича после всех этих слухов.

Она также отметила, что ее карьеру до сих пор не воспринимают всерьез и посетовала на это.

«Понимаю, что версия «много и тяжело работает, используя все свои возможности, потому что в первую очередь ее интересует ее бизнес» малоправдоподобная, кто ж в нее поверит, если речь о Собчак».