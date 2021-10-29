Ксения Собчак призналась, сколько зарабатывает за год — и назвала внушительную сумму
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак в беседе с Идой Галич в шоу «Есть вопросики» раскрыла сумму своих доходов — она оказалась весьма внушительной. При этом она отметила, что все ее доходы можно найти в открытом доступе:
«Я же теперь жена чиновника. И я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать», — заявила она, добавив, что ее доходы не связаны с бюджетом Минкультуры.
Как оказалось, зарабатывает Ксения около 4 миллионов долларов в год.
«Мой заработок. Это сумма порядка четырех с чем-то миллионов долларов в год. В месяц — пока нет, но мы стремимся. Я не сама считаю, конечно, у меня есть бухгалтер».
При этом она отмечает, что, несмотря на такую ситуацию, главный в их семье все же супруг.
Способов дохода у Собчак немало — помимо собственных проектов, она является востребованной ведущей на мероприятиях, и стоимость ее работы по карману далеко не всем.
Ранее стало известно, сколько звезды российского шоу-бизнеса могут заработать на частных корпоративах.
Фото: Instagram