Ксения Собчак призналась, сколько зарабатывает за год — и назвала внушительную сумму

Как оказалось, зарабатывает Ксения около 4 миллионов долларов в год.

«Мой заработок. Это сумма порядка четырех с чем-то миллионов долларов в год. В месяц — пока нет, но мы стремимся. Я не сама считаю, конечно, у меня есть бухгалтер».

При этом она отмечает, что, несмотря на такую ситуацию, главный в их семье все же супруг.

Способов дохода у Собчак немало — помимо собственных проектов, она является востребованной ведущей на мероприятиях, и стоимость ее работы по карману далеко не всем.

Ранее стало известно, сколько звезды российского шоу-бизнеса могут заработать на частных корпоративах.