До 7 млн рублей за вечеринку – кто из звезд больше всех зарабатывает на частных мероприятиях

Российские звезды в качестве ведущих пользуются большой популярностью – они отлично справляются с ролью «тамады», если у клиентов хватает денег оплатить их услуги. Журналисты издания «КП» подсчитали, у кого из селебрити больше всего гонорары и от чего это зависит.

Оказалось, что вечеринка с участием звезды обойдется заказчику не меньше 1 миллиона рублей – столько попросят, например, Анастасия Макеева или Екатерина Варнава. При этом Макеева может еще и спеть свои песни – это станет приятным бонусом для гостей.

«Стоимость 1 миллион рублей. Ваша комиссия 10%. Предоплата 30%. Если это будет интересно, то возможно исполнение 1-2 песен. Например, «Любовь спала», «Нежность» или на ваш выбор. Если перевод по безналу, то плюс 8 %», – цитирует издание менеджера артистки.