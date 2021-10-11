До 7 млн рублей за вечеринку – кто из звезд больше всех зарабатывает на частных мероприятиях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @makeevan
Российские звезды в качестве ведущих пользуются большой популярностью – они отлично справляются с ролью «тамады», если у клиентов хватает денег оплатить их услуги. Журналисты издания «КП» подсчитали, у кого из селебрити больше всего гонорары и от чего это зависит.
Оказалось, что вечеринка с участием звезды обойдется заказчику не меньше 1 миллиона рублей – столько попросят, например, Анастасия Макеева или Екатерина Варнава. При этом Макеева может еще и спеть свои песни – это станет приятным бонусом для гостей.
«Стоимость 1 миллион рублей. Ваша комиссия 10%. Предоплата 30%. Если это будет интересно, то возможно исполнение 1-2 песен. Например, «Любовь спала», «Нежность» или на ваш выбор. Если перевод по безналу, то плюс 8 %», – цитирует издание менеджера артистки.
1,5 миллиона за вечеринку попросит Дмитрий Губерниев – он пользуется большим спросом.
Среди ведущих подороже особенно популярны Игорь Верник (причем наибольшим спросом он пользуется в паре с Ксенией Собчак) и Николай Басков. Стоимость их гонораров от 2 до 3,5 миллионов рублей. Такую же сумму попросят Лера Кудрявцева и Гарик Харламов.
Присутствие на мероприятии коллектива «Руки Вверх!», дуэта «Artik&Asti», Леонида Агутина, Димы Билана, а также Зиверт или Клавы Коки выйдет дороже – в среднем от 3 до 5 миллионов рублей.
Наконец, самые востребованные звезды могут попросить у клиентов от 5 до 7 миллионов рублей. Среди них Ксения Собчак, которая часто работает с Игорем Верником или Иваном Ургантом, а также Светлана Лобода, Полина Гагарина, эпатажный рэпер Моргенштерн, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Максим Галкин.
Фото: Instagram