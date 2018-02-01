Ксения Собчак и Максим Виторган посвятили друг другу нежные слова в честь пятилетнего юбилея свадьбы.

Сегодня Ксения Собчак и Максим Виторган празднуют юбилей — «деревянную свадьбу». В честь этого дня до сих пор влюбленные друг в друга супруги посвятили друг другу нежные слова.

«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и скромно поженились в кругу самый близких людей, которые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу. "Добрые Люди" тут же принялись обсуждать, что это "пиарход", "ненадолго", "не всерьез"... Решения я действительно принимаю быстро, но только тогда, когда уверена в их правильности! И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын! Спасибо, Максим, за каждый день прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя! Теперь "Добрые Люди" тоже говорят про мою новую жизнь: "пиарход" и "не всерьез". Что же им сказать? Поговорим с вами через 5, а лучше через 6 лет», — написала в своем блоге Ксения. Свое обращение к мужу и публике она проиллюстрировала редкими кадрами с торжества.