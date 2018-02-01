Ксения Собчак поздравила Максима Виторгана с годовщиной и поделилась редкими фотографиями со свадьбы
Сегодня Ксения Собчак и Максим Виторган празднуют юбилей — «деревянную свадьбу». В честь этого дня до сих пор влюбленные друг в друга супруги посвятили друг другу нежные слова.
«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и скромно поженились в кругу самый близких людей, которые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу. "Добрые Люди" тут же принялись обсуждать, что это "пиарход", "ненадолго", "не всерьез"... Решения я действительно принимаю быстро, но только тогда, когда уверена в их правильности! И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын! Спасибо, Максим, за каждый день прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя! Теперь "Добрые Люди" тоже говорят про мою новую жизнь: "пиарход" и "не всерьез". Что же им сказать? Поговорим с вами через 5, а лучше через 6 лет», — написала в своем блоге Ксения. Свое обращение к мужу и публике она проиллюстрировала редкими кадрами с торжества.
В ответ Максим посвятил любимой нежные строчки: «Твои объятия — любимое место на Земле. Какое счастье, что я тут прописался 5 лет назад! Спасибо тебе, что ты такая живая и так бесишь догматиков всех мастей — мне это очень важно, ведь я один из них. А ты — свобода! Именно ты показала мне, что жизнь не комната, не многоквартирный дом, не город, не планета, а вселенная. С тобой она безгранична».
Поздравляем семейную пару и желаем им всех благ!
Фото: instagram