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Ксения Собчак похвасталась полученным на день рождения колье за 21 млн рублей

Дизайнер Яна Расковалова преподнесла подруге самое дорогое ожерелье своего бренда. Изделие из белого золота, усыпанное бриллиантами и урашенное драгоценным камнем, Ксения Собчак продемонстрировала на камеру во время распаковки подарков. Также телеведущей преподнесли другие ювелирные украшения, сумки от известных брендов и иные презенты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Телеведущая Ксения Собчак

Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак, отметив 40-летие, принялась за распаковку подарков. Заваленную букетами и подарочными пакетами гостиную виновница торжества продемонстрировала в соцсетях. А заодно показала и некоторые презенты.

Самым дорогим подарком оказалось колье от бренда Яны Расковаловой. Изделие выполнено из белого золота и усыпано бриллиантами, а в центре располагается турмалин. На сайте марки такое ожерелье продается за 21 млн 700 тысяч рублей, оно является самым дорогостоящим в разделе с этими украшениями. Судя по комментарию удивленной Ксении «Яша, это бомба», подарок преподнесла сама Яна Расковалова.

Кстати, недавно Ксения Собчак уже появлялась в дорогих украшениях этой марки. Она провела свадьбу бывшего сенатора в Италии, выбрав для своего образа колье за 16 млн рублей.

На день рождения телеведущей также преподнесли колье от Cartier, несколько сумок от Gucci, Bottega Veneta и другие подарки.

Фото и видео: @xenia_sobchak/Instagram