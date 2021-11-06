Ксения Собчак похвасталась полученным на день рождения колье за 21 млн рублей

Кстати, недавно Ксения Собчак уже появлялась в дорогих украшениях этой марки. Она провела свадьбу бывшего сенатора в Италии, выбрав для своего образа колье за 16 млн рублей.

На день рождения телеведущей также преподнесли колье от Cartier, несколько сумок от Gucci, Bottega Veneta и другие подарки.