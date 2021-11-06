Ксения Собчак похвасталась полученным на день рождения колье за 21 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак, отметив 40-летие, принялась за распаковку подарков. Заваленную букетами и подарочными пакетами гостиную виновница торжества продемонстрировала в соцсетях. А заодно показала и некоторые презенты.
Самым дорогим подарком оказалось колье от бренда Яны Расковаловой. Изделие выполнено из белого золота и усыпано бриллиантами, а в центре располагается турмалин. На сайте марки такое ожерелье продается за 21 млн 700 тысяч рублей, оно является самым дорогостоящим в разделе с этими украшениями. Судя по комментарию удивленной Ксении «Яша, это бомба», подарок преподнесла сама Яна Расковалова.
Кстати, недавно Ксения Собчак уже появлялась в дорогих украшениях этой марки. Она провела свадьбу бывшего сенатора в Италии, выбрав для своего образа колье за 16 млн рублей.
На день рождения телеведущей также преподнесли колье от Cartier, несколько сумок от Gucci, Bottega Veneta и другие подарки.
Фото и видео: @xenia_sobchak/Instagram