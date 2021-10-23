Ксения Собчак пришла на свадьбу сенатора в колье за 16 млн рублей

В эти выходные на острове Комо в Италии проходит роскошное торжество по свлучаю бракосочетания бывшего сенатора и бывшего же заместителя министра финансов Андрея Вавилова и спортсменки-конкуристки Софи-Антуанетты Делуа. И предсвадебную вечеринку, и свадьбу молодожены доверили вести Ксении Собчак.

39-летняя телеведущая удивила дорогим образом, акцентом в котором стало колье из белого золота в виде змеи, украшенное турмалином. Это украшение брэнда Yana от Яны Расковаловой на сайте ее интернет-магазина продается по цене выше 16 миллионов рублей.