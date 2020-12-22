Ксения Собчак показала стильный образ в сером костюме и белых кедах: «Как всегда на стиле»
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Ксения Собчак снова продемонстрировала незаурядный вкус и чувство стиля и появилась в эффектном образе. Ксения примерила элегантный серый брючный костюм в сочетании с черным топом. К комплекту телеведущая обула белые кеды. Украшения к образу Собчак подобрала яркие, но лаконичные — необычное тонкое колье и кольца-перстни.
Аутфит Ксении прокомментировали ее подписчики, отметив, что в последнее время она стала выглядеть лучше и интереснее:
«Ксения Анатольевна, как всегда, на стиле», «Не всем идёт на два размера больше», «Ксюша, как всегда красотка года», «Образ огонь», «Ксения, Вы очень расцвели за последнее время! Очень вам счастье к лицу!», «Ксения, вы лучшая», «Мода не ваш конек», «Огонь», «Очень стильно выглядишь», «Красавица».
Ксения часто демонстрирует в Сети стильные образы, некоторые из которых вполне способны превратить ее в икону стиля, а другие, напротив, поклонники посчитали откровенно неудачными.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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