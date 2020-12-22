Ксения Собчак показала стильный образ в сером костюме и белых кедах: «Как всегда на стиле»

Аутфит Ксении прокомментировали ее подписчики, отметив, что в последнее время она стала выглядеть лучше и интереснее:

«Ксения Анатольевна, как всегда, на стиле», «Не всем идёт на два размера больше», «Ксюша, как всегда красотка года», «Образ огонь», «Ксения, Вы очень расцвели за последнее время! Очень вам счастье к лицу!», «Ксения, вы лучшая», «Мода не ваш конек», «Огонь», «Очень стильно выглядишь», «Красавица».

Ксения часто демонстрирует в Сети стильные образы, некоторые из которых вполне способны превратить ее в икону стиля, а другие, напротив, поклонники посчитали откровенно неудачными.