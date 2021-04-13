Ксения Собчак ответила на обвинения сотрудников химчистки в мошенничестве
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
«Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть», — подчеркнула светская львица.
В марте московская химчистка обвинила Ксению Собчак в мошенничестве. Хозяйка Shoes&Skin Полина Кошелева рассказала, что телеведущая обманула ее на деньги. Началось все с того, что ее помощница Елена принесла в заведение два пуховика, которые требовалось восстановить.
«Она сказала, что есть два кожаных пуховика Prada, которые были взяты Ксенией на примерку и испорчены. Их надо срочно восстановить, — уточнила Кошелева. — Мы взялись. Елена нас постоянно подгоняла, нам приходилось работать в ночную смену, хотя пуховики были в таком состоянии, что любая другая мастерская отказалась бы. Мне лично пришлось ночью везти восстановленные пуховики по указанному адресу. Их принимала няня. Потом от Елены пришло сообщение: "Спасибо огромное. Безупречная работа. Мы сдали пуховики в бутик"».
Как пишет «Собеседник», сотрудникам химчистки пришлось ограничиться одним «спасибо». А вот денег им так и не заплатили, хотя за сложную работу полагалось около 120 тысяч рублей. Стоимость одного пуховика, которые телеведущая сдала в бутик, составляет около 460 тысяч рублей.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!