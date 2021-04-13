Ксения Собчак ответила на обвинения сотрудников химчистки в мошенничестве

«Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть», — подчеркнула светская львица.

В марте московская химчистка обвинила Ксению Собчак в мошенничестве. Хозяйка Shoes&Skin Полина Кошелева рассказала, что телеведущая обманула ее на деньги. Началось все с того, что ее помощница Елена принесла в заведение два пуховика, которые требовалось восстановить.