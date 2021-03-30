Московская химчистка обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Хозяйка московской химчистки Shoes&Skin Полина Кошелева рассказала журналистам «Комсомольс правды», что телеведущая Ксения Собчак обманула ее на деньги.

Началось все с того, что ее помощница, Елена, принесла в заведение два пуховика, которые требовалось восстановить.

«Она сказала, что есть два кожаных пуховика Prada, которые были взяты Ксенией на примерку и испорчены. Их надо срочно восстановить, - рассказывает Кошелева. - Мы взялись. Елена нас постоянно подгоняла, нам приходилось работать в ночную смену, хотя пуховики были в таком состоянии, что любая другая мастерская отказалась бы. Мне лично пришлось ночью везти восстановленные пуховики по указанному адресу. Их принимала няня. Потом от Елены пришло сообщение: «Спасибо огромное. Безупречная работа. Мы сдали пуховики в бутик».

Сотрудникам химчистки пришлось ограничиться одним «спасибо». А вот денег им так и не заплатили, хотя за сложную работу полагалось около 120 тысяч рублей. Стоимость одного пуховика, которые телеведущая сдала в бутик, составляет около 460 тысяч рублей.