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Ксения Собчак опубликовала беременное фото

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Фото из Instagram Ксении Собчак
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36-летняя Ксения Собчак заинтриговала подписчиков.

Слухи о второй беременности Ксении Собчак дошли до самой «виновницы переполоха». Сегодня она показала фото, на котором запечатлен ее сильно округлившийся живот. На снимке будущая мама принимает душ.

Этим снимком женщина-политик привлекла внимание к насущной проблеме: «Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года — с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России. Важна каждая капля», — подчеркнула она.

Ксения также предложила подписчикам поучаствовать в благотворительной акции, котоую организовала Лена Перминова в помощь девочке Виталии.

Слухи о беременности Ксении Собчак активно распространяются в Сети с середины марта — момента выхода в эфир теледебатов, во время которых кандидат в президенты России расплакалась. Некоторые ее наряды и правда наводят на мысль об «интересном положении».

Фото: instagram

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