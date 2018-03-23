Ксения Собчак опубликовала беременное фото

Этим снимком женщина-политик привлекла внимание к насущной проблеме: «Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года — с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России. Важна каждая капля», — подчеркнула она.

Ксения также предложила подписчикам поучаствовать в благотворительной акции, котоую организовала Лена Перминова в помощь девочке Виталии.

Слухи о беременности Ксении Собчак активно распространяются в Сети с середины марта — момента выхода в эфир теледебатов, во время которых кандидат в президенты России расплакалась. Некоторые ее наряды и правда наводят на мысль об «интересном положении».

Фото: instagram