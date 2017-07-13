Ксения Собчак, Максим Виторган и Платон отдыхают в Испании

С момента рождения сына Ксения Собчак заметно изменилась. Однако даже став мамой, она не изменяет своим принципам и не спешит делиться личными фотографиями в своем блоге. Но то ли жаркое испанское солнце, то ли гордость за ребенка и семью провоцируют звезду на откровенность.

«Когда счастлив, обычно и рассказать особенно о себе нечего. Драмы, разоблачения, гипертрофированные страсти, поиск приключений — все это сразу становится чужим и смешным. "Как дела?" — "Да вроде хорошо, вот с семьей время провожу" —говоришь как можно более непринужденно, потому как неловко сказать о том, как необьяснимо хорошо просто быть рядом.... счастливые семье точно в этом все очень похожи друг на друга, Лев Николаевич в этом не ошибался», — пояснила она, публикуя трогательное семейное фото, сделанное неподалеку от города Марбелья.