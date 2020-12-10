Ксения Собчак блеснула в изумрудном кожаном тренче и получила множество комплиментов

Ксения Собчак покорила своих поклонников новым очень женственным и элегантным образом. Телеведущая появилась на новом фото в своем блоге в элегантном кожаном плаще глубокого изумрудного оттенка, из-под которого видно подол цветастого платья, и стильных ботинках на шнуровке.

«Декабрь — время подарков, а я ненавижу откладывать все на последний день», — подписала публикацию Ксения.

Поклонники Ксении снова отметили, что платья, плащи, пальто и другие атрибуты женственности идут ей куда больше, чем современные суперширокие джинсы и бесформенные футболки, с которыми она тоже часто экспериментирует:

«Отлично выглядите», «Ну прям очень идет», «Какая вы красивая, Ксения!», «Прям классное фото!», «Наряд вам очень идет!», «Такая стильная и красивая, вам идет плащ», «Ксения, вы бесподобна, это просто ваш цвет», «Стильная и красивая, как всегда», «Замечательно выглядите, такая женственная», «Стильно очень».

Ранее Ксения покорила подписчиков элегантным образом в платье цвета хамелеон и женственном пальто.