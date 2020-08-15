Ксения Бородина в Крыму платит за номер отеля четверть миллиона рублей в сутки

— написала телеведущая. Правда, только запутала поклонников. Те сочли, что речь идет не о крымском отеле, а о турецком и встали на защиту отечественного гостиничного сервиса, обвинив Бородину в предвзятости и высокомерии.

Ведущей пришлось оправдаться и снова похвалить отели в Крыму. К слову, размещение в апартаментах «Виллы Елены» может не стоить Бородиной ни копейки — инстаграм-дива активно рекламирует отель в своем аккаунте, что может быть частью контракта. Впрочем, Ксения не раз признавалась, что на отдыхе никогда не экономит и выбирает только самые дорогие отели.