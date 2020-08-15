Ксения Бородина в Крыму платит за номер отеля четверть миллиона рублей в сутки
Фото: Instagram
Ксения Бородина уже не раз пожалела, что полетела в Крым, а не в Турцию. На днях, отвечая на вопросы подписчиков, 37-летняя телеведущая сообщила, что не попала на Средиземное море, потому что зарубежное направление открыли после покупки билетов и брони отеля в Крыму. Но, похоже, удобства отеля могут компенсировать нехватку комфорта на побережье. Как сообщил телеграм-канал «Только никому», ведущая и ее семья сняли роскошные апартаменты в отеле «Вилла Елена», где также часто останавливается Алла Пугачева. И номер обходится Бородиной в 250 тысяч рублей в сутки.
Пятизвездочный бутик-отель предложил звезде «Дома-2» апартаменты с тремя спальнями, кухней и столовой, зоной отдыха и огромной террасой. Площадь снятого номера составляет 255 квадратных метров.
Сама Ксения уже успела оценить местные красоты. А заодно — выгодно выделить отель.
Тут такой колоритный пляжик, как в 90е. В карты люди играют, и кормят борщецом на обед. Я уже хочу в отель, где все включено, море, пляж, еда, и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений». В Крыму хорошо, а в отеле «все включено» — ещё лучше,
— написала телеведущая. Правда, только запутала поклонников. Те сочли, что речь идет не о крымском отеле, а о турецком и встали на защиту отечественного гостиничного сервиса, обвинив Бородину в предвзятости и высокомерии.
Ведущей пришлось оправдаться и снова похвалить отели в Крыму. К слову, размещение в апартаментах «Виллы Елены» может не стоить Бородиной ни копейки — инстаграм-дива активно рекламирует отель в своем аккаунте, что может быть частью контракта. Впрочем, Ксения не раз признавалась, что на отдыхе никогда не экономит и выбирает только самые дорогие отели.
_Фото: @borodylia/Instagram
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