«Заносчивость зашкаливает»: в Сети обсуждают интервью Бородиной о миллионах на отдых и вражде с Водонаевой
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я выбрал вместо рекламы.
Ксения Бородина стала гостьей ток-шоу «Алена, блин!». В программе ведущая скандального проекта «Дом-2» призналась, что не рассчитывала так надолго «застрять» на телестройке.
«Мне предложили попробовать, сказали, что проект будет длиться три месяца. А оказалось, что я там уже 15 лет. Я не думаю, что буду вести его вечно. Хоть бы, хоть бы. Даже если я уйду из «Дома-2», то хотела бы продолжить карьеру телеведущей. Я не скрываю, что хотела бы вести программу, как у Малахова. Мне нравятся социальные темы», — призналась Ксения Бородина.
Фото: Кадр программы
Она также добавила, что даже, если ей придется оставить эту профессию, то платформу на будущее она себе уже подготовила. «У меня два салона красоты, три детских центра. Есть и другой бизнес. Без дел и финансов не останусь», — рассказала Ксения Бородина.
Ведущая затронула в разговоре тему денег и спросила, как распределяется семейный бюджет у Ксении и ее мужа Курбана Омарова. Телеведущая заметила, что никогда не признается, сколько зарабатывает супруг. «Он моих денег не касается, он самодостаточный. И всегда делает так, чтобы нам было хорошо. Я уже взрослая и никогда бы не стала содержать мужика», — призналась Бородина.
Недавно Ксения и Курбан с детьми отдыхали в Швейцарии. Фотографии с элитного курорта появились в микроблоге ведущей.
Ксения отметила, что отдыхает только там, где ее не будут «дергать». «На отдыхе мы не экономим. Мы ездим только в дорогие отели. Например, 10-дневный отдых в Турции нам обошелся в два миллиона рублей, — призналась она. — Мы даем детям все самое лучшее: показываем мир, скупаем для них квартиры».
Но тут же она добавила, что Маруся и Теона знают цену вещам. «Да, я их балую — дарю дорогие подарки и вещи. Но ругаю, если они относятся к ним небрежно», — рассказала телеведущая.
Ксения считает себя успешным человеком, который создал себя сам. И, как и любому публичному человеку, ей приходится сталкиваться с недоброжелателями, а негатив она переживает тяжело.
«Не знаю, у кого какая броня, я переживаю все тяжело. Если мне скажут, что я некрасивая, то ничего страшного — мне все равно. Но если затронут семью, то сразу в бан!», — призналась ведущая «Дома-2».
Не смогли на программе не затронуть тему давней вражды Ксении Бородиной и Алены Водонаевой — бывших подруг. Ксения призналась, что не хотела бы называть фамилии «плохих» людей, чтобы не делать им рейтинг. «Я доверяла ей, возила к себе домой, она у меня ночевала. А потом я узнала, что за глаза она поливает меня грязью и рассказывает о моей личной жизни», — вспомнила Ксения. — И после того, как наши отношения прекратились, общие знакомые, к которым она ходит в программы, признавались, что обо мне она говорит только матом».
Под видео с интервью Ксении Бородиной за день появились сотни комментариев. И, если ее подписчики в Instagram остались довольны увиденным, то зрители в youtube не оставили камня на камне. При чем досталось не только Ксении, но и самому ток-шоу.
«Пафос через край», «Заносчивость зашкаливает», «Какая у нее скудная речь», «Что за программа такая? Кто эта ведущая Алена?», «В эту программу идут только те, кто боится настоящих журналистов типа Собчак», «Все ответы заученные, вон как тараторит», — посыпалась критика.
Instagram-пользователи были более благосклонны. «Интервью, которое посмотрю с удовольствием за долгое время», «Ксюша, такое количество людей любит тебя и уважают не только за внешнюю красоту, но и за твою честность и прямолинейность! Для меня ты женщина, на которую надо равняться! Эфир супер! Люблю смотреть твои интервью. Всегда интересно», — написали в комментариях.
А вы на чьей стороне?
Фото: Instagram
Видео: Super!
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