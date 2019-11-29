«Заносчивость зашкаливает»: в Сети обсуждают интервью Бородиной о миллионах на отдых и вражде с Водонаевой

Она также добавила, что даже, если ей придется оставить эту профессию, то платформу на будущее она себе уже подготовила. «У меня два салона красоты, три детских центра. Есть и другой бизнес. Без дел и финансов не останусь», — рассказала Ксения Бородина.

Ведущая затронула в разговоре тему денег и спросила, как распределяется семейный бюджет у Ксении и ее мужа Курбана Омарова. Телеведущая заметила, что никогда не признается, сколько зарабатывает супруг. «Он моих денег не касается, он самодостаточный. И всегда делает так, чтобы нам было хорошо. Я уже взрослая и никогда бы не стала содержать мужика», — призналась Бородина.