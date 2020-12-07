Ксения Бородина с прической домохозяйки выложила фото с подросшей младшей дочкой

Ксения Бородина поделилась новогодним фото со своей младшей дочкой Теоной Омаровой. Фотографию она выложила в своем Instagram.

Образы Ксении и Теоны вызвали множество комплиментов. Сама Ксения появилась с прической в стиле домохозяйки – закрученные в крупные локоны и нерасправленные волосы. Подписчикам, однако, такой стиль пришелся по душе.

Теона тоже получила много теплых слов – читатели блога Бородиной отметили, что девочка очень выросла в последнее время:

«Ксюша вы лучшая ведущая, такие вы красивые», «Ой, красавицы», «Теечка какая большая стала», «Две красотульки!», «Куколки красивые», «Какие классные», «Какая же вы здесь ХОРОШЕНЬКАЯ», «Обожаю вашу семью, вы классные», «Что это у вас на голове?», «Что за ультра модная прическа?», «Обе прямо красотки!».

Ранее Теона решила попробовать себя в качестве блогера и снять свое видео, которое появилось в блоге ее отца Курбана Омарова.