Дочка Ксении Бородиной решила попробовать себя в качестве блогера и записала свое видео

Теона Омарова, дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова и большая любимица читателей блогов своих родителей, хочет завести собственный. Пока она сняла видео, которое появилось в Instagram Омарова.

«Записывала блог и не забыла стырить игрушку у Маруси. Сама же записала свое преступление, ну чем не современный блогер», – поделился Курбан деталями съемочного процесса.

Талант маленькой Теоны сразу оценили пользователи Сети:

«Тея) Курбан вы потом внезапно обнаруживаете видео?)», «Я балдею от ваших с Тейкой сторисов!», «Сладкая дочка! Зима, давайте ещё одну крошку, вы созданы быть самым лучшим папой», «Из Теи вообще может получиться классный блогер! Очень интересно её смотреть!», «Ну шкода! Папины слова короче, сладкая Тея», «Милый ребёнок) Тея напомнила мне сериал « Альф», он так же все снимал)», «Ну чудо, а не Тея. Вам с ней наверно оооочень весело?», «Ну это же милота, ребёнку 4 года, а такая умничка», «Ну такая милая», «Это самое крутое видео , ни у одного ребенка, младшей сестры, будущей звезды, нет камеры в руках, а у Теонки есть».