Ксения Бородина попала в больницу после выстрела в театре

Утром Бородина отменила часть запланированных дел и записалась к врачу. Ей сделали УЗИ и эхокардиографию сердца. Как уточнила звезда, УЗИ не выявило нарушений. «А вот невралгия есть. Массажи и медикаменты», - подчеркнула она. Ксения отметила, что не любит ужасы, страшные аттракционы, прыжки с парашютом и другие опасные развлечения. При этом она не ожидала, что ее «подкосят выстрелы в театре».

Напомним, Ксения беременна, об этом рассказал ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров. 40-летний предприниматель опубликовал фотографию со своей супругой. Поклонники Бородиной оставили множество комментариев, а одна из фанаток заметила, что звезда заметно поправилась. «Ксюша беременна?» - обратилась она к Омарову. «Да», - ответил тот.

Бородина и Омаров воспитывают общую дочь Теону, которой пять лет. Кроме того, у звезды есть 11-летняя дочь Мария от бизнесмена Юрия Будагова.