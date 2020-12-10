«Куколка»: Ксения Бородина похвасталась пышным декольте в эффектном фиолетовом платье
Фото: www.instagram.com/borodylia/?hl=ru
Ксения Бородина активно готовится к Новому году и примеряет шикарные вечерние наряды, пытаясь найти то самое платье. Свои модные эксперименты она публикует в своем Instagram.
Сегодня телеведущая появилась в очень эффектном пышном платье глубокого фиолетового оттенка. Подол платья короткий спереди, но пышная юбка сохраняет свою длину сзади. Однако главной изюминкой наряда является эффектное декольте, которое подчеркивает фигуру телеведущей во всей красе.
В подписи к посту Бородина рассуждает об отношениях между мужчинами и женщинами:
«Женщины, которые не липнут к мужчинам, а самостоятельно устраивают свою жизнь, не размениваясь и не унижаясь, собственноручно создавая свой мир, — вызывают безграничное уважение и восхищение».
Подписчики Бородиной активно обсудили в комментариях ее соблазнительный образ:
«Цвет платья бомба! Какая вы красотка, Ксения», «Ксюша, ты как куколка», «Как женственно. Очень крутой образ», «Ты сногсшибательна», «Золотые слова! И эти слова про вас. Я ассоциирую вас именно с таким образом независимой и свободной женщиной, которая ведет себя достойно, чего и всем остальным желаю».
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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