«Куколка»: Ксения Бородина похвасталась пышным декольте в эффектном фиолетовом платье

Ксения Бородина активно готовится к Новому году и примеряет шикарные вечерние наряды, пытаясь найти то самое платье. Свои модные эксперименты она публикует в своем Instagram.

Сегодня телеведущая появилась в очень эффектном пышном платье глубокого фиолетового оттенка. Подол платья короткий спереди, но пышная юбка сохраняет свою длину сзади. Однако главной изюминкой наряда является эффектное декольте, которое подчеркивает фигуру телеведущей во всей красе.

В подписи к посту Бородина рассуждает об отношениях между мужчинами и женщинами:

«Женщины, которые не липнут к мужчинам, а самостоятельно устраивают свою жизнь, не размениваясь и не унижаясь, собственноручно создавая свой мир, — вызывают безграничное уважение и восхищение».