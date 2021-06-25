Ксения Бородина решила расторгнуть брак с Курбаном Омаровым

На днях в кадр в сториз Курбана Омарова попал шикарный букет белых роз, который был наверняка предназначен для женщины. Однако в блоге Бородиной поклонники не увидели этот букет, в связи с чем сделали вывод, что цветы были предназначены не для нее.

Ни Ксения, ни Курбан слухи о расставании не комментировали, а Омаров даже пообещал найти того, как пустил информацию о его встречах с Татой Блюменкранц, одной из предполагаемых возлюбленных.

Поклонников Ксении смутил и недавний пост подруги Бородиной, Натальи Алайской, которая очень неоднозначно рассуждала о недостойных мужчинах. Подписчики предположили, что пост относится именно к Ксении и Курбану Омарову.

«Такие мужчины интересны только в начале. Как правило, они красиво ухаживают и добиваются, но что делать потом с этим начальством дома, когда ты и сама отличный босс?! Простить, понять… Ну и радоваться жизни! Только мы решаем, кто рядом с нами! Лично я выбираю друга, любовника и партнера. Мой человек — важно именно так думать о любимом. Всех остальных жизненных калек — в сад. Кайфуем и живем», — написала Наталья.

Несмотря на проблемы, ранее появились слухи о том, что у пары все хорошо, и Ксения, напротив, ждет ребенка.