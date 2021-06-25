Ксения Бородина решила расторгнуть брак с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина, предположительно, подала документы на развод со своим супругом Курбаном Омаровым.
Об этом в телеграм-канале сообщает издание Super.ru. Официального подтверждения развода пока не было.
Слухи о проблемах в их отношениях и расставании ходили давно, однако оба супруга их не подтверждали. Кроме того, поклонники Ксении подозревали Курбана Омарова в изменах с девушками, среди которых много бывших участниц «Дома-2».
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Фото: @borodylia
Пара практически перестала появляться вместе, а на фестиваль «ЖАРА» Ксения пришла одна. Не появлялся Омаров и на дне рождения старшей дочери Ксении, Маруси.
На днях в кадр в сториз Курбана Омарова попал шикарный букет белых роз, который был наверняка предназначен для женщины. Однако в блоге Бородиной поклонники не увидели этот букет, в связи с чем сделали вывод, что цветы были предназначены не для нее.
Ни Ксения, ни Курбан слухи о расставании не комментировали, а Омаров даже пообещал найти того, как пустил информацию о его встречах с Татой Блюменкранц, одной из предполагаемых возлюбленных.
Поклонников Ксении смутил и недавний пост подруги Бородиной, Натальи Алайской, которая очень неоднозначно рассуждала о недостойных мужчинах. Подписчики предположили, что пост относится именно к Ксении и Курбану Омарову.
«Такие мужчины интересны только в начале. Как правило, они красиво ухаживают и добиваются, но что делать потом с этим начальством дома, когда ты и сама отличный босс?! Простить, понять… Ну и радоваться жизни! Только мы решаем, кто рядом с нами! Лично я выбираю друга, любовника и партнера. Мой человек — важно именно так думать о любимом. Всех остальных жизненных калек — в сад. Кайфуем и живем», — написала Наталья.
Несмотря на проблемы, ранее появились слухи о том, что у пары все хорошо, и Ксения, напротив, ждет ребенка.
Фото: Instagram Ксении Бородиной
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