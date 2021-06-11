Муж Ксении Бородиной подтвердил скорое прибавление в семье
Сама Ксения по этому поводу ничего не говорит – однако ранее в ее блоге появлялись сообщения о том, что ей очень хочется поделиться с поклонниками важной личной новостью. Однако она никак не могла решиться об этом сообщить, и просила дать ей время, чтобы к этому подготовиться. Поклонники начали переживать за Ксению, им казалось, что в ее жизни что-то происходит, о чем они часто спрашивают ее в комментариях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @zimamoscow
Вместо нее это сделал Курбан Омаров – который в комментариях в Instagram ответил на вопрос одного из подписчиков – «Беременна ли Ксения». Он написал – да.
Также об этом высказалась в своем прямом эфире Татьяна Африкантова, звезда «Дома-2». Она ответила на вопрос о том, правда ли между Ксенией и Курбаном царит разлад.
Фото: Instagram
Она заявила, что у них все хорошо, однако подобные слухи – подготовка к объявлению важной новости. Этой новостью, судя по всему, и должна оказаться беременность Ксении.
Для пары это будет уже второй ребенок – у них есть общая дочь Теона, а также дети от предыдущих браков.
Фото: Instagram Курбана Омарова и Ксении Бородиной
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