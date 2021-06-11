Муж Ксении Бородиной подтвердил скорое прибавление в семье

Она заявила, что у них все хорошо, однако подобные слухи – подготовка к объявлению важной новости. Этой новостью, судя по всему, и должна оказаться беременность Ксении.

Для пары это будет уже второй ребенок – у них есть общая дочь Теона, а также дети от предыдущих браков.