Ксения Бородина пригласила подруг на ужин в один из московских ресторанов. Именниница встречала гостей в платье из сверкающих пайеток цвета морской волны. Телеведущая опубликовала в Instagram фото рядом с большим белым тортом, золотистые чешуйки на котором гармонировали с ее нарядом. «Золотая рыбка», — подписала кадр Бородина.

Видимо, таким угощением супруг ведущей Курбан Омаров хотел подчеркнуть, как ему повезло «выловить» в океане московских красавиц именно Ксению. Нежные чувства бизнесмен подкрепил бриллиантами — преподнес виновнице торжества браслет за четыре миллиона рублей.

Фото: Instagram