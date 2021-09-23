Ксения Алферова показала архивное фото с мамой и рассказала, как в детстве работала на сцене

«Детство — сладкая пора, когда летать возможно и разбитые коленки не беда! Не помню, в каком городе сделана фотография, но точно помню, что это были гастроли, тогда еще великолепного "Ленкома"! И я выходила на сцену во всех возможных детский эпизодах, и мальчиками, и девочками была, и мне заплатили зарплату. Большую, как сейчас понимаю, поскольку на все заработанные папе джинсы приобрели! Эксплуатировали нещадно ребенка! Но ребенку нравилось!», — пишет Ксения.

В июле стало известно, что Ирина Алферова попала в больницу с коронавирусом, заразившись вслед за дочерью. К счастью, ей удалось справиться с болезнью.

«Ирину Ивановну вылечили в московской больнице. Поступила она в состоянии средней тяжести, ее лечили в коронавирусном отделении. Через две недели стало лучше. Затем уже долечивалась», — рассказала журналистам коллега артистки.