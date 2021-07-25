99-летняя мать Ирины Алферовой заболела Covid-19 вслед за дочерью

Оказалось, что 99-летняя Ксения Архиповна справилась с вирусом дома самостоятельно. Женщине не пришлось обращаться за медицинской помощью. Крепкое здоровье пожилой женщины, пережившей войну, хорошо перенесло борьбу с коронавирусом.

Внучка Ксения Алферова является противником прививки. Актриса не верит в достоверность вакцины, о чем не раз делилась со своими подписчиками в Instagram.