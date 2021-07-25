99-летняя мать Ирины Алферовой заболела Covid-19 вслед за дочерью
Недавно ковидом переболела 70-летняя российская актриса Ирина Алферова. Звезда Вместе с супругом Сергеем Мартыновым провела в больнице несколько недель из-за развившейся пневмонии.
Коллега артистки рассказала «Комсомольской правде» подробности госпитализации звезды: «Ирину Ивановну вылечили в московской больнице. Поступила она в состоянии средней тяжести, ее лечили в коронавирусном отделении. Через две недели стало лучше. Затем уже долечивалась»
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Фото: @ksenialferova/Instagram
Дочь Ирины Алферовой 47-летняя Ксения поделилась информацией о том, что уже все женщины в их семье переболели ковидом: «Мы все переболели дома, включая бабушку».
Оказалось, что 99-летняя Ксения Архиповна справилась с вирусом дома самостоятельно. Женщине не пришлось обращаться за медицинской помощью. Крепкое здоровье пожилой женщины, пережившей войну, хорошо перенесло борьбу с коронавирусом.
Внучка Ксения Алферова является противником прививки. Актриса не верит в достоверность вакцины, о чем не раз делилась со своими подписчиками в Instagram.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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