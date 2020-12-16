Ксения Алферова порадовала поклонников новогодним фото в черном платье и с огромным медведем

Звезды активно создают новогоднее настроение в своих блогах, и у Ксении Алферовой это получается особенно хорошо. В своем Instagram девушка порадовала поклонников очень праздничным фото в элегантном черном платье. Ксения сидит у нарядной елки в обнимку с огромным плюшевым медведем.

«Прекрасное слово подарки! Пожалуй, одно из главных в приближающихся праздниках! Как я люблю сюрпризы под елкой! Как люблю искать подписанный моим именем заветный свёрток, а лучше свертки!) Одна из составляющих правильного подарка-это упаковка! Моя мама маэстро сюрпризов, всегда упаковывает необычно все подарки, записочки всякие пишет с пожеланиями, долго готовится, заранее покупает! Это в нашей семье теперь общее правило, что подарки дело ответственное, увлекательное и творческое! И очень мне нравится дарить и наблюдать потом за расплывающимся в улыбке лицом одаренных! И очень люблю самодельные подарки, от них особенно тепло на душе! В общем, я в предвкушении! Придумываю, кому что подарить, нервничаю, что найти идеального подарка не могу. Но не сдаюсь!) Вот думаю, писать ли в этом году письмо Деду Морозу, вдруг он не только детские мечты исполняет?!!!», — рассказывает Ксения.

Поклонники поддержали настроение и расхвалили актрису за предвкушение праздника:

«Ксения, Вы красавица и добрейшая душа! С наступающим новым годом!», «Классная фотография! Вы классная! Повезло мужу!!!», «Хорошая фотография, мне нравится! Хорошего дня! Красотка!», «Ксения, вы всегда такая настоящая и очень красивая, гены, в маму», «Ксения, Вы шикарная».

Ранее Ксения поделилась очень атмосферным фото в сверкающем вечернем платье цвета облаков, в котором напомнила своим поклонникам фею.