«Крутой кадр»: Ксения Собчак показала расслабленное фото и рассказала об отдыхе в Дубае

Ксения Собчак выложила фотографию с отдыха — в обычном спортивном костюме и без макияжа и фильтров. В подписи к посту телеведущая рассказала, как проводит время в отпуске в Дубае и как там обстоят дела с эпидемиологической ситуацией.

Собчак рассказала историю о том, что ее подруге пришел ошибочный положительный результат теста на коронавирус. Кроме того, она отметила, что переполненный в обычное время курорт сейчас пустует.

«Друзья, Дубай офигенный, но ковиддиссидентский курорт. Главное, не забудьте выключить мобильный телефон!))) P.S. Посмотрите на вторую фотку. Абсолютно пустой порт Дубая, который всегда переполнен», — добавляет Ксения.