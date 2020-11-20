«Крутой кадр»: Ксения Собчак показала расслабленное фото и рассказала об отдыхе в Дубае
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Ксения Собчак выложила фотографию с отдыха — в обычном спортивном костюме и без макияжа и фильтров. В подписи к посту телеведущая рассказала, как проводит время в отпуске в Дубае и как там обстоят дела с эпидемиологической ситуацией.
Собчак рассказала историю о том, что ее подруге пришел ошибочный положительный результат теста на коронавирус. Кроме того, она отметила, что переполненный в обычное время курорт сейчас пустует.
«Друзья, Дубай офигенный, но ковиддиссидентский курорт. Главное, не забудьте выключить мобильный телефон!))) P.S. Посмотрите на вторую фотку. Абсолютно пустой порт Дубая, который всегда переполнен», — добавляет Ксения.
Подписчики Ксении прокомментировали ее фото и высказали свою точку зрения по ситуации:
«Дубай — высосанный из пальца отдых. Никакой истории, никакого шарма, никакой аутентичности и никакой души», «Миллионы тратятся на кожу лица, а выглядит все равно странно», «Да что ж такое?! Отдыхайте в Сочи и Геленджике! Хоть обидно не будет», «Вот как наслушаешься таких историй, а их на самом деле много... Так сразу пропадает желание куда-то лететь!», «Странный пост. Слова какие-то «не похожие» на вас. И сториз тоже. Может, ее взломали?», «Крутой кадр».
Ранее Ксения Собчак показала очень нежное и романтичное фото в воде со своим супругом Константином Богомоловым.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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