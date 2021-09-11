Крус в платье принцессы, а Джилленхолл в зеленом кроп-топе: наряды звезд на закрытии Венецианского фестиваля
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Фото: East News Russia
В Венеции завершился 78-й кинофестиваль с участием звезд мирового кинематографа. В течение 10 дней гости и жюри посмотрели 21 картину и определили победителей. На церемонию закрытия звезды по традиции прибыли в ярких образах.
Звездой вечера стала Пенелопа Крус. 47-летняя актриса завоевала приз как лучшая актриса. Его вручили за роль в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». На сцену артистка поднялась в платье принцессы с пышной юбкой и плотно сидящим лифом. В зале триумфантку тепло встречал супруг Хавьер Бардем.
Фото: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Global Look Press
Фото и видео: R4924_italyphotopress via www.imago-images.de; Gian Mattia D'Alberto/LaPresse; Alberto Terenghi/Venice2021; Manuele Mangiarotti/Global Look Press; East News