Крус в платье принцессы, а Джилленхолл в зеленом кроп-топе: наряды звезд на закрытии Венецианского фестиваля

В Венеции завершился 78-й кинофестиваль с участием звезд мирового кинематографа. В течение 10 дней гости и жюри посмотрели 21 картину и определили победителей. На церемонию закрытия звезды по традиции прибыли в ярких образах.

Звездой вечера стала Пенелопа Крус. 47-летняя актриса завоевала приз как лучшая актриса. Его вручили за роль в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери». На сцену артистка поднялась в платье принцессы с пышной юбкой и плотно сидящим лифом. В зале триумфантку тепло встречал супруг Хавьер Бардем.