Главный приз Венецианского фестиваля получила драма о студентке, решающейся на аборт
Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало фильмы, которые поразили его в этом году больше всего. «Золотого льва», которого вручают за лучшую картину фестиваля, отдали француженке Одри Деван. В этом году она привезла на форум в Венецию всего лишь второй свой фильм и смогла завоевать сразу же главную награду.
Снятая ей драма «Событие» повествует о студентке, чьи мечты о получении образования и карьере оказываются под угрозой из-за незапланированной беременности. При этом действие перенесено в 60-е годы, когад аборты во Франции были запрещены. Героине приходится искать пути решения своей проблемы.
Фото: East News Russia
Лучшим режиссером жюри венецианского форума также сочло женщину, «Серебряного льва» отдали Джейн Кэмпион. 67-летняя новозеландка привезла на фестиваль остросюжетную семейную драму «Власть пса». В картине главные роли сыграли Бенедикт Камбербетч и семейная пара Джесси Племонс и Кирстен Данст. Лента выйдет в этом году на Netflix.
Приз Большого жюри достался автору сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино. Он представил картину «Рука Бога», основанную на автобиографичном повествовании о детстве в Неаполе и пережитой в те годы потере. При этом Филиппо Скотти, сыгравший режиссера в подростковом возрасте, получил премию имени Марчелло Мастроянни как лучший начинающий актер.
Фото: East News Russia
Титул лучшей актрисы получила Пенелопа Крус за роль в драме «Параллельные матери», снятой Педро Альмодоваром. Лучшим актером признали Джона Арсилью, он сыграл главного героя в картине «На работе. Пропавшие 8».
Спецприз жюри присужден итальянской картине «Дыра» Микеланджело Фраммартино. Актриса Мэгги Джилленхол, дебютировавшая как режиссер с фильмом «Пропавшая дочь» получила приз за лучший сценарий.
Фото и видео: East News