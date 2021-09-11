Главный приз Венецианского фестиваля получила драма о студентке, решающейся на аборт

Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало фильмы, которые поразили его в этом году больше всего. «Золотого льва», которого вручают за лучшую картину фестиваля, отдали француженке Одри Деван. В этом году она привезла на форум в Венецию всего лишь второй свой фильм и смогла завоевать сразу же главную награду.

Снятая ей драма «Событие» повествует о студентке, чьи мечты о получении образования и карьере оказываются под угрозой из-за незапланированной беременности. При этом действие перенесено в 60-е годы, когад аборты во Франции были запрещены. Героине приходится искать пути решения своей проблемы.