«Кровь с молоком»: Дарья Повереннова показала, как выглядела в подростковом возрасте

Дарья Повереннова в Instagram ведет откровенные диалоги с подписчиками. Актриса рассказывает о своих путешествиях, взглядах на жизнь, борьбой с вредными привычками, часто интересуется мнением фолловеров и отвечает на их комментарии.
В очередной раз, опубликовав на своей странице фотографию, Дарья Повереннова предложила подписчикам угадать, кто изображен на снимке.
«Кто эта девушка? Есть мысли?», - подписала актриса снимок, поставив хэштеги #угадайка #невозможноевозможно #дарьяповереннова. С фото смотрит девушка с пухлыми щечками и не по годам серьезным взглядом.
Большинство угадало, что это сама артистка, а некоторые предположили, что на фото мама Дарьи. «Конечно! Это Дарья Повереннова!», «Вы. но сейчас Вы выглядите намного лучше», «Оййй, только по глазам можно узнать нашу Красотку», «Мама Ваша, скорее всего! Возможно ошибаюсь», «Мне кажется,это мама Даши)», «Молодая Дарья, полная надежд.. Кстати пухленькой вы мне тоже нравитесь», «Какая Вы Хорошенькая , кровь с молоком», - написали в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Накануне Дарья Повереннова рассказала, как боролась с курением после 20 лет подчинения вредной привычке.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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