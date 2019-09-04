«Кровь с молоком»: Дарья Повереннова показала, как выглядела в подростковом возрасте

В очередной раз, опубликовав на своей странице фотографию, Дарья Повереннова предложила подписчикам угадать, кто изображен на снимке.

«Кто эта девушка? Есть мысли?», - подписала актриса снимок, поставив хэштеги #угадайка #невозможноевозможно #дарьяповереннова. С фото смотрит девушка с пухлыми щечками и не по годам серьезным взглядом.