passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Кровь с молоком»: Дарья Повереннова показала, как выглядела в подростковом возрасте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Дарья Повереннова

Фото: Instagram

Некоторые поклонники подумали, что на фото мама актрисы.

Дарья Повереннова в Instagram ведет откровенные диалоги с подписчиками. Актриса рассказывает о своих путешествиях, взглядах на жизнь, борьбой с вредными привычками, часто интересуется мнением фолловеров и отвечает на их комментарии.

В очередной раз, опубликовав на своей странице фотографию, Дарья Повереннова предложила подписчикам угадать, кто изображен на снимке.

«Кто эта девушка? Есть мысли?», - подписала актриса снимок, поставив хэштеги #угадайка #невозможноевозможно #дарьяповереннова. С фото смотрит девушка с пухлыми щечками и не по годам серьезным взглядом.

Большинство угадало, что это сама артистка, а некоторые предположили, что на фото мама Дарьи. «Конечно! Это Дарья Повереннова!», «Вы. но сейчас Вы выглядите намного лучше», «Оййй, только по глазам можно узнать нашу Красотку», «Мама Ваша, скорее всего! Возможно ошибаюсь», «Мне кажется,это мама Даши)», «Молодая Дарья, полная надежд.. Кстати пухленькой вы мне тоже нравитесь», «Какая Вы Хорошенькая , кровь с молоком», - написали в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Накануне Дарья Повереннова рассказала, как боролась с курением после 20 лет подчинения вредной привычке.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!