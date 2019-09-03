Дарья Повереннова рассказала, как победила вредную привычку: «Я курила с 15 лет»

Дарья Повереннова курила 20 лет сознательной жизни. Актриса рассказала, что заразилась этой вредной привычкой от родителей и бабушки.
В Instagram актриса рассказала подписчикам, как победила привычку, которая владела ей столько времени.
«В моей семье было совершенно невозможно не начать курить, так как курили бабушка, папа и мама. (Сейчас ни папа, ни мама не курят.) Курить я начала в старших классах школы, лет в 15. Потом, в театральном институте эта привычка окрепла, а с приходом в театр, она расцвела буйным цветом. Так продолжалось 13 лет.
В 2000-ом году я приняла волевое решение бросить курить, и бросила. На 5 лет. В 2005-ом закурила вновь. До 2012-го года. Ещё 7 лет. В итоге: 20 лет своей жизни я курила.
В 2012-ом году, после определенных манипуляций, зубной врач запретил мне курить 10 дней. Когда этот срок прошел, я подумала: «Неужели я могу что-то полезное, но трудное сделать для себя только в следствии запрета?! Неужели я такая слабачка?!», - задалась в свое время вопросом Дарья (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Далее Дарья Повереннова рассказала, как полностью перестроила себя и выработала новую привычку, но теперь полезную.
«Мне видится основная проблема курения в том, человек получает от курения удовольствие, оно становиться ЦЕННОСТЬЮ. И мы не готовы себе в этом признаться. Потому что часто декларируемые ценности, как здоровье и свобода, на самом деле подменяются гедонизмом (любовь к наслаждению). Думаю, в этом же проблема людей, которые хотят похудеть и не могут: они получают наслаждение от еды, и не могут найти ему замену.
Поэтому так важно менять привычки и найти другой источник удовольствия. Чаще всего такой заменой становится спорт. Сейчас я не курю, не хочу, и не закурю. Почему я так уверена? Потому что я выработала в себе ПРИВЫЧКУ НЕ КУРИТЬ.
Я создала новую привычку: бегать каждый день. А эти две привычки (курить и бегать), ну ооочень сложно совместить. Результаты отказа от курения: мое общее физическое состояние, состояние моей кожи, «дыхалки» и голоса качественно улучшились. И я получаю от этого удовольствие! Мне в борьбе с самой собой очень помогает соревновательный момент: соревнуюсь сама с собой)», - завершила рассказ актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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