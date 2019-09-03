Дарья Повереннова рассказала, как победила вредную привычку: «Я курила с 15 лет»

«В моей семье было совершенно невозможно не начать курить, так как курили бабушка, папа и мама. (Сейчас ни папа, ни мама не курят.) Курить я начала в старших классах школы, лет в 15. Потом, в театральном институте эта привычка окрепла, а с приходом в театр, она расцвела буйным цветом. Так продолжалось 13 лет.

В 2000-ом году я приняла волевое решение бросить курить, и бросила. На 5 лет. В 2005-ом закурила вновь. До 2012-го года. Ещё 7 лет. В итоге: 20 лет своей жизни я курила.

В 2012-ом году, после определенных манипуляций, зубной врач запретил мне курить 10 дней. Когда этот срок прошел, я подумала: «Неужели я могу что-то полезное, но трудное сделать для себя только в следствии запрета?! Неужели я такая слабачка?!», - задалась в свое время вопросом Дарья (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).