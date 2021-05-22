Савельева откровенно рассказала о долгожданной беременности и проблемах с мужем
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Фото: @sasha_savelieva/Instagram
37-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» и 47-летний актер Кирилл Сафонов вместе уже 11 лет. Отношения пары считаются одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Долгое время семья мечтала о ребенке, но только в 2019 году Савельева родила мужу сына Леона.
«Кирилл хотел ребенка уже через неделю после того, как мы познакомились. Но мне тогда было 25. Я морально не была готова к этому важному шагу, хотела делать карьеру. К 30 годам я созрела... Но тут начались проблемы. При этом мы оба были абсолютно здоровы, но почему-то четыре года не получалось. Видимо, всему свое время», – откровенно рассказала певица в YouTube-шоу «Мать года».
Певица отметила, что сразу после рождения сына в семье начались конфликты. Кирилл решил помочь супруге в первые месяцы жизни сына и взял отпуск. Пара очень много времени проводила вместе и начала ссориться буквально по пустякам.
«После двух месяцев декрета я начала чувствовать себя несчастной. Я столько на себя взвалила, была очень уставшей. Мы с Кириллом тогда много ссорились и сильно. Причем из-за ерунды. Но со временем он понял, что со мной происходит, и ситуация наладилась», – добавила Савельева.
Сыну супругов недавно исполнилось 2 года. За это время пара смогла справиться с препятствиями, которые преследуют каждую пару первое время после рождения ребенка, и найти компромиссы. Семья старается воспитывать Леона без участия нянь, подменяя друг друга во время рабочих отъездов.
Фото и видео: @sasha_savelieva/Instagram
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