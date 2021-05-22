Савельева откровенно рассказала о долгожданной беременности и проблемах с мужем

37-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» и 47-летний актер Кирилл Сафонов вместе уже 11 лет. Отношения пары считаются одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Долгое время семья мечтала о ребенке, но только в 2019 году Савельева родила мужу сына Леона.

«Кирилл хотел ребенка уже через неделю после того, как мы познакомились. Но мне тогда было 25. Я морально не была готова к этому важному шагу, хотела делать карьеру. К 30 годам я созрела... Но тут начались проблемы. При этом мы оба были абсолютно здоровы, но почему-то четыре года не получалось. Видимо, всему свое время», – откровенно рассказала певица в YouTube-шоу «Мать года».