Критиковавший врачей популярный блогер скончался от коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Facebook/Rahul Vohra
35-летний молодой человек был госпитализирован в одну из клиник Нью-Дели, однако врачи не смогли спасти его. Мужчина находился в больнице с начала мая. В последнем своем видео он, держа у лица кислородную маску, критиковал систему здравоохранения Индии.
«Это сейчас крайне необходимая возможность. Без этого аппарата у пациентов кружится голова и ухудшается состояние», — уточнил он. Кроме того, ему не понравилась загруженность медиков, врачи иногда подходили к нему или его соседям только спустя час после вызова.
За день до смерти он написал в Facebook, что готовится умереть, и добавил, что не получает достойного лечения. В посте звезда упомянул премьер-министра Индии Нарендру Моди. Поклонники блогера согласились со знаменитостью и признали, что медицина в государстве оставляет желать лучшего.
Ранее известный YouTube-блогер Мозес Маккормик скончался в США из-за болезни сердца. Американец умер 4 марта на 40-м году жизни. Пользователям он был известен под псевдонимом Laoshu. Близкие блогера открыли сбор пожертвований. На странице сбора говорится, что Мозес повлиял на жизни огромного количества людей по всему миру. Маккормик был полиглотом и знал более 20 языков. Он легко общался на китайском, корейском, японском, болгарском языках. Также он знал тайский, турецкий, русский и другие языки. Свои таланты он показывал в юмористических роликах и розыгрышах.
Фото: Facebook/Rahul Vohra
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