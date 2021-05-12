Критиковавший врачей популярный блогер скончался от коронавируса

35-летний молодой человек был госпитализирован в одну из клиник Нью-Дели, однако врачи не смогли спасти его. Мужчина находился в больнице с начала мая. В последнем своем видео он, держа у лица кислородную маску, критиковал систему здравоохранения Индии.

«Это сейчас крайне необходимая возможность. Без этого аппарата у пациентов кружится голова и ухудшается состояние», — уточнил он. Кроме того, ему не понравилась загруженность медиков, врачи иногда подходили к нему или его соседям только спустя час после вызова.