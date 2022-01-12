Критик Сергей Соседов «отправил» Аллу Пугачеву на пенсию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Музыкальный критик не раз пренебрежительно отзывался о творчестве Аллы Борисовны. Артистка уже несколько лет не выступает, и его удивляет, что все продолжают о ней говорить. По его мнению, кто-то специально занимается пиаром Примадонны, чтобы о ней не забывали.
«Она не поет песни, но про нее постоянно говорят. Есть заметки, где описывается, как она вышла на свой балкон. Пугачевой уже давно неинтересна музыка. Сейчас ее профессия — певица на пенсии. Единственное, что можно сказать в ее защиту, — других хороших артистов сейчас очень мало», — отметил Соседов.
Критик также дал комментарий PopCornNews, в котором назвал певицу, способную заменить Примадонну.
«Певиц нет, поэтому будут вспоминать тех, кто готов заявлять о себе. Гагарина может составить конкуренцию Пугачевой. Она самая лучшая на сегодня. Современная», — заключил Сергей Соседов.
Алла Борисовна сама не очень активна в социальных сетях. Однако ее супруг Максим Галкин часто делится забавными видео из их семейного поместья, показывает он и Примадонну.
Ранее мы писали о принципах воспитания детей, которых придерживаются Алла и Максим.
Фото: GlobalLookPress