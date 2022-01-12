Критик Сергей Соседов «отправил» Аллу Пугачеву на пенсию

«Она не поет песни, но про нее постоянно говорят. Есть заметки, где описывается, как она вышла на свой балкон. Пугачевой уже давно неинтересна музыка. Сейчас ее профессия — певица на пенсии. Единственное, что можно сказать в ее защиту, — других хороших артистов сейчас очень мало», — отметил Соседов.

Критик также дал комментарий PopCornNews, в котором назвал певицу, способную заменить Примадонну.

«Певиц нет, поэтому будут вспоминать тех, кто готов заявлять о себе. Гагарина может составить конкуренцию Пугачевой. Она самая лучшая на сегодня. Современная», — заключил Сергей Соседов.

Алла Борисовна сама не очень активна в социальных сетях. Однако ее супруг Максим Галкин часто делится забавными видео из их семейного поместья, показывает он и Примадонну.

Ранее мы писали о принципах воспитания детей, которых придерживаются Алла и Максим.