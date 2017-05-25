Сегодня Кристине Орбакайте исполнилось 46 лет. День рождения звезда отечественной эстрады отпразднует в компании родных в одном из ее любимых ресторанов в Лос-Анджелесе. А пока артистка готовится к празднику, ее звездные коллеги, а по совместительству хорошие друзья, адресуют ей добрые слова на своих страницах в Instagram.
Так, одними из первых певицу поздравили Филипп Киркоров и Максим Галкин, искренне пожелав ей всего самого лучшего.
Кристиночка @orbakaite_k , дорогая! Ну вот и настал твой замечательный праздник, 25 мая,твой День Рождения!!!! Счастлив, что ты есть в моей жизни, что за эти годы ты стала мне больше чем друг, ты- родная душа, родной человек, сестра! Будь счастлива, да хранит тебя и твою семью Бог, и конечно, спасибо Алле и Миколасу за то что подарили нам тебя, удивительную, нежную, талантливую, любящую и НевероЯтно красивую и добрую, дай им Бог здоровья ещё на долгие годы!!!!!! Люблю тебя, твой Ф. P.s. Спасибо твоим и моим поклонникам за эти удивительные коллажи и фотографии, которые украсили это поздравление!
Не остались в стороне и близкие друзья семьи — Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Валерия, которые присоединились к поздравлениям и от всей души пожелали артистке творческих успехов.
Кристи, дорогая, с Днем рождения тебя! @orbakaite_k Ты удивительная - умная, талантливая и прекрасная. Будь счастлива, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен любовью и радостью, пусть в семье всегда царит взаимопонимание, а число твоих поклонников только множится. #кристинаорбакайте #валерия #деньрождения #дуэт #birthday #duet
Поздравляем Кристину Орбакайте с днем рождения!
Фото: instagram.com