Сегодня Кристине Орбакайте исполнилось 46 лет. День рождения звезда отечественной эстрады отпразднует в компании родных в одном из ее любимых ресторанов в Лос-Анджелесе. А пока артистка готовится к празднику, ее звездные коллеги, а по совместительству хорошие друзья, адресуют ей добрые слова на своих страницах в Instagram.

Так, одними из первых певицу поздравили Филипп Киркоров и Максим Галкин, искренне пожелав ей всего самого лучшего.

Не остались в стороне и близкие друзья семьи — Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Валерия, которые присоединились к поздравлениям и от всей души пожелали артистке творческих успехов.

Кристиночка, с Днём Рождения! Счастья тебе и твоим прекрасным детям! И пусть творчество приносит тебе настоящую искреннюю радость! #игорьниколаев @orbakaite_k @fkirkorov @vyudashkin Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Май 24 2017 в 8:53 PDT

С днём Рождения, обаятельнейшая, обворожительная и невероятно красивая @orbakaite_k Счастья и всего самого самого лучшего Тебе!!! Любим Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Май 25 2017 в 12:01 PDT

Поздравляем Кристину Орбакайте с днем рождения!

Фото: instagram.com