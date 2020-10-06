Кристине Асмус запретили пользоваться косметикой из-за тяжелого заболевания

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками печальной новостью – врачи запретили ей использовать косметику. Между тем, у актрисы плотный график и назначены съемки, при которых без косметики не обойтись.

Причиной запрета стала неизвестная сыпь, которая появилась на лице, шее и спине актрисы. Этой проблемой девушка поделилась накануне.

«У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики. А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы «Китобоя» с обсуждением. Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки», — пишет Кристина.