Кристине Асмус запретили пользоваться косметикой из-за тяжелого заболевания
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками печальной новостью – врачи запретили ей использовать косметику. Между тем, у актрисы плотный график и назначены съемки, при которых без косметики не обойтись.
Причиной запрета стала неизвестная сыпь, которая появилась на лице, шее и спине актрисы. Этой проблемой девушка поделилась накануне.
«У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики. А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы «Китобоя» с обсуждением. Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки», — пишет Кристина.
Поклонники актрисы очень расстроились и попытались поддержать своего кумира:
«Если Вы и дальше будете думать, что ваш организм за сутки возьмёт себя в руки, то в будущем ничего хорошего из этого не выйдет. Берегите себя», «Это, скорее всего, из-за частного ношения маски... Все учителя на него жалуются, так что будьте аккуратнее», «Организм экстренно не возьмёт себя в руки, пока голова Кристины не возьмёт отпуск», «Антибиотики ещё та зараза, вроде бы и лечиться нужно, но реакция не предсказуема. Я тоже пострадала однажды, теперь пью их очень редко и много воды, чтобы побыстрей выходили из организма», «Кристиночка, не переживай. Всё будет хорошо», «Выздоравливайте Кристина. Пролечитесь, отдохнёте и снова великолепна!»,
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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