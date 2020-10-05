«Это катастрофа»: Асмус отменила съемку из-за проблем с кожей
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru
Кристина Асмус в своем Instagram рассказала своим поклонникам о происшествии – утром ее кожа, плечи и спина оказались покрыты сыпью неизвестного происхождения. Актриса подозревает аллергию, однако не уверена, на что она может быть.
«Проснулась сегодня в 5 утра на съёмки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок.... 🤷🏼♀️ Всё лицо, шею и спину адски высыпало... 😱 А для меня, которая в буквальном смысле трясётся над своей кожей - это мало сказать катастрофа...», — пишет актриса.
Девушка посетовала, что съемку пришлось отменить, и призналась, что за всю ее карьеру по ее вине это происходит всего второй раз. О первом разе актриса пообещала рассказать как-нибудь в следующий раз.
Поклонники посочувствовали своему кумиру, дали советы и рассказали про собственные подобные случаи.
«Расскажите потом, что это такое 🙏 у меня тоже всё лицо высыпало и плечи», «Все пройдет😊 Это просто организм просит отдохнуть❤️», «Выздоравливайте! Желаю поскорей понять причину», «Кристя не расстраивайся это быстро пройдёт ты классная и такая», «Держитесь Кристина, просто ваша кожа реагирует на стресс», «Ой-ой-ой, Кристина! Желаю скорейшего восстановления и выздоровления», «Пусть все хорошо будет и быстро пройдет».
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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