«Это катастрофа»: Асмус отменила съемку из-за проблем с кожей

Кристина Асмус в своем Instagram рассказала своим поклонникам о происшествии – утром ее кожа, плечи и спина оказались покрыты сыпью неизвестного происхождения. Актриса подозревает аллергию, однако не уверена, на что она может быть.

«Проснулась сегодня в 5 утра на съёмки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок.... 🤷🏼‍♀️ Всё лицо, шею и спину адски высыпало... 😱 А для меня, которая в буквальном смысле трясётся над своей кожей - это мало сказать катастрофа...», — пишет актриса.

Девушка посетовала, что съемку пришлось отменить, и призналась, что за всю ее карьеру по ее вине это происходит всего второй раз. О первом разе актриса пообещала рассказать как-нибудь в следующий раз.