46-летняя Кристина Орбакайте порадовала фанатов откровенной фотографией

Кристина — настоящий фанат спорта, она не раз признавалась, что не может жить без физических упражнений. «Пока дочка в садике, я успеваю посвятить несколько часов тренировкам. А чтобы заниматься было интересно, я постаралась сделать спортивную программу как можно более разнообразной. Начинается мое утро с bootcamp — силовых упражнений, рассчитанных на сжигание жира. Затем по расписанию активная велотренировка. Пилатесом занимаюсь под контролем персонального тренера, а пауэр-румбой, заводными латинскими танцами, — в группе, это веселее. Также не забываю об упражнениях у балетного станка barre, они очень полезны для совершенствования женской фигуры. Кроме того, я обязательно раз в неделю нахожу время для занятий bikram-yoga — комплекс из упражнений и специальной растяжки в жарком помещении, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость. И стараюсь плавать по часу в день в бассейне или в океане. А недавно открыла для себя динамический бокс. Это не только отработка ударов по груше или сопернику, но и активная кардиотренировка», — рассказывала она журналу «7Дней».

Фото: instagram.com, starface.ru