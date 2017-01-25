#спортивныебудни — под таким хэштегом 45-летняя певица Кристина Орбакайте опубликовала новое фото в своем блоге. На снимке звезда российской эстрады предстала в обтягивающем костюме, продемонстрировав гибкость тела и отличную растяжку.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Май 4 2017 в 10:53 PDT

«Люблю разнообразие, даже в спорте», — подписала артистка.

Поклонники Кристины явно остались в восторге от ее достижений и отметили, что после рождения троих детей быть в такой прекрасной форме достойно уважения: «Какая же ты стройняшка! Родить троих детей и быть в такой прекрасной форме это круто», «Кристинка-тростинка.Шикарная фигура,шикарная женщина!Мы Вас любим!», «Кристина вы клевая молодца держите всегда в тонусе и в форме уважение к вам», «Очень прилична!Без сплетен и скандалов!Талантлива и трудолюбива!».

Сама же Орбакайте не раз рассказывала о том, что любит спорт и просто не может представить свою жизнь без тренировок. Бассейн, велотренажеры, латинские танцы, йога — это только малая часть из всего того, чем занимается певица. Зачастую компанию Кристине составляет ее супруг Михаил Земцов, который также придерживается здорового образа жизни.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Янв 25 2017 в 1:53 PST

А как вам фигура Кристины Орбакайте?

Фото: instagram.com