Кристина Орбакайте ответила на заявления Аврама Руссо об их возможном романе

Кристина Орбакайте не осталась в стороне после недавних заявлений коллеги по сцене Авраама Руссо. 52-летний исполнитель, в начале нулевых выпустивший несколько песен совместно с очерью Аллы Пугачевой, в свежем интервью признался, что его отношения с Кристиной были очень теплыми и могли перерасти в нечто большее. «Алла Борисовна позвала моего продюсера Иосифа Пригожина к себе и сказала: «Смотри, чтобы не закончилось третьим ребенком». По словам Иосифа, она переживала», — рассказал тогда Руссо.

Кристина Орбакайте, однако, заявила, что все это выдумки, и объяснила их появление тем, что Авраам Руссо за прошедшие годы мог забыть, как именно складывалось их сотрудничество.