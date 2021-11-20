Кристина Орбакайте ответила на заявления Аврама Руссо об их возможном романе
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Фото: Instagram
Кристина Орбакайте не осталась в стороне после недавних заявлений коллеги по сцене Авраама Руссо. 52-летний исполнитель, в начале нулевых выпустивший несколько песен совместно с очерью Аллы Пугачевой, в свежем интервью признался, что его отношения с Кристиной были очень теплыми и могли перерасти в нечто большее. «Алла Борисовна позвала моего продюсера Иосифа Пригожина к себе и сказала: «Смотри, чтобы не закончилось третьим ребенком». По словам Иосифа, она переживала», — рассказал тогда Руссо.
Кристина Орбакайте, однако, заявила, что все это выдумки, и объяснила их появление тем, что Авраам Руссо за прошедшие годы мог забыть, как именно складывалось их сотрудничество.
«Ты мой хорошенький! У него фантазия разыгралась за столько лет. Видимо, что-то позабылось. Двадцать лет назад наш дуэт был. Это была история наших героев. Сначала печальная, потом веселая. Мы с ним два года ездили на гастроли. Но каждый был в своем поиске. Мы по-дружески друг к другу относились», — прокомментировала Кристина Орбакайте в шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».
Отметим, что именно во время совместных гастролей по США Кристина Орбакайте встретила своего будущего супруга Михаила Земцова, а Авраам Руссо — будущую жену Морелу. Сейчас певица и ее муж растят дочь Клавдию, а Авраам Руссо вместе с супругой воспитывает двух дочерей.
Фото и видео: @orbakaite_k/Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press