Руссо признался, что Пугачева опасалась его романа с Орбакайте: «Чтоб не закончилось ребенком»

Он также уточнил, что между ним и Крисиной сложились очень теплые отношения. Возможно, все могло вылиться в звездный роман, который был выгоден обоим, но Руссо опасался, что возможное неудачное его завершение повлияет на карьеры обоих.

Кроме того в 2004 году артисты отправились на гастроли по США, где каждый из них встретил будущую половину. В Майами Кристина Орбакайте познакомилась с Михаилом Земцовым, а Авраам Руссо встретил будущую жену Эмануэллу, с которой теперь воспитывает двух дочерей. «Тур по США нас поженил», — шутит артист.

Тем не менее он и Кристина Орбакайте сохранили дружеские отношения. По словам Авраама Руссо, дочь Аллы Пугачевой даже недавно заезжала к нему в гости.