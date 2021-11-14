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Руссо признался, что Пугачева опасалась его романа с Орбакайте: «Чтоб не закончилось ребенком»

Певец Авраам Руссо рассказал о том, какие отношения у него сложились с Кристиной Орбакайте. В нулевых артисты выпустили несколько дуэтов, и те оказались настолько гармоничными, что артистов заподозрили в романе. Тем более, что Кристина к тому времени уже рассталась с Русланом Байсаровым, а Авраам еще не встретил будущую жену.
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Певец Авраам Руссо

Фото: Global Look Press

Авраам Руссо и Кристина Орбакайте в нулевых выпустили несколько зажигательных дуэтов, после чего артистам приписали роман. Недавно 52-летний Руссо признался, что среди тех, кто подозревал их в отношениях была даже сама Примадонна. Ссылаясь на слова своего на тот момент продюсера Иосифа Пригожина, артист вспомнил знаменательный эпизод.

«Алла Борисовна позвалаего к себе и сказала: «Смотри, чтобы не закончилось третьим ребенком». По словам Иосифа, она переживала», — рассказал Авраам в интервью Лере Кудрявцевой для шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Авраам Руссо и Кристина Орбакайте.

Авраам Руссо и Кристина Орбакайте.

Фото: @orbakaite_k/Instagram

Он также уточнил, что между ним и Крисиной сложились очень теплые отношения. Возможно, все могло вылиться в звездный роман, который был выгоден обоим, но Руссо опасался, что возможное неудачное его завершение повлияет на карьеры обоих.

Кроме того в 2004 году артисты отправились на гастроли по США, где каждый из них встретил будущую половину. В Майами Кристина Орбакайте познакомилась с Михаилом Земцовым, а Авраам Руссо встретил будущую жену Эмануэллу, с которой теперь воспитывает двух дочерей. «Тур по США нас поженил», — шутит артист.

Тем не менее он и Кристина Орбакайте сохранили дружеские отношения. По словам Авраама Руссо, дочь Аллы Пугачевой даже недавно заезжала к нему в гости.

Фото и видео: @orbakaite_k/Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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