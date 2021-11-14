Руссо признался, что Пугачева опасалась его романа с Орбакайте: «Чтоб не закончилось ребенком»
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Фото: Global Look Press
Авраам Руссо и Кристина Орбакайте в нулевых выпустили несколько зажигательных дуэтов, после чего артистам приписали роман. Недавно 52-летний Руссо признался, что среди тех, кто подозревал их в отношениях была даже сама Примадонна. Ссылаясь на слова своего на тот момент продюсера Иосифа Пригожина, артист вспомнил знаменательный эпизод.
«Алла Борисовна позвалаего к себе и сказала: «Смотри, чтобы не закончилось третьим ребенком». По словам Иосифа, она переживала», — рассказал Авраам в интервью Лере Кудрявцевой для шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Фото: @orbakaite_k/Instagram
Он также уточнил, что между ним и Крисиной сложились очень теплые отношения. Возможно, все могло вылиться в звездный роман, который был выгоден обоим, но Руссо опасался, что возможное неудачное его завершение повлияет на карьеры обоих.
Кроме того в 2004 году артисты отправились на гастроли по США, где каждый из них встретил будущую половину. В Майами Кристина Орбакайте познакомилась с Михаилом Земцовым, а Авраам Руссо встретил будущую жену Эмануэллу, с которой теперь воспитывает двух дочерей. «Тур по США нас поженил», — шутит артист.
Тем не менее он и Кристина Орбакайте сохранили дружеские отношения. По словам Авраама Руссо, дочь Аллы Пугачевой даже недавно заезжала к нему в гости.
Фото и видео: @orbakaite_k/Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press